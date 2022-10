Luchthaven van Oostende houdt rampoefening: “Belangrijk voor luchthaven en hulpdiensten”

De hulpdiensten reden dinsdagmiddag van en naar de Oostendse luchthaven om hulp te bieden bij een aanrijding tussen een taxiënd cargotoestel en een passagierstoestel. Gelukkig ging het maar om een provinciale terreinoefening met als doel de noodplannen in de praktijk uit te testen.

De hele luchthaven stond dinsdagmiddag in rep en roer. Een cargotoestel van Yankee Air, met aan boord olieproducten voor fabricage van zepen, geurkaarsen, cosmetica en vis, was op de start- en landingsbaan in aanrijding met een passagiersvliegtuig gekomen, tijdens het opstijgen. Aan boord van het passagiersvliegtuig: 74 passagiers en 5 bemanningsleden. De bemanning aan boord van het cargotoestel bestond uit drie bemanningsleden. Door de botsing is er vuur ontstaan aan motor 2 van het passagierstoestel en is de rechtervleugel afgebroken, waardoor een lading kerosine op de tarmac terecht komt.

Het hele incident werd gelukkig maar in scene gezet. Anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé werkte samen met een stuurgroep een provinciale terreinoefening uit. In de stuurgroep waren zowel de luchthaven zelf vertegenwoordigd, als de disciplines in de noodplanning zoals de brandweer, medische en psychosociale diensten, federale en lokale politie, civiele bescherming en defensie, communicatieverantwoordelijken, de noodcentrale 112 en de Stad Oostende.

Noodplan

“De oefening is belangrijk enerzijds voor de luchthaven van Oostende zelf. Zij hebben een Europese certificering als internationale luchthaven waarin bepaald wordt dat er om de twee jaar een full-scale rampoefening georganiseerd moet worden”, duidt de gouverneur. “De vorige oefening dateert van 2018. De oefening tijdens de pandemie kon niet doorgaan. Maar anderzijds is dit ook voor de hulpdiensten erg belangrijk.”

Met de oefening wil men het intern noodplan van de luchthaven testen in een gesimuleerde omgeving. Vrijwilligers van het Rode Kruis, achttien in totaal, speelden de gewonde slachtoffers. De niet-gewonde slachtoffers op het passagiersvliegtuig waren leerlingen van het zevende jaar integrale veiligheid en veiligheidsberoepen van het MSKA in Roeselare. Daarnaast werden nog een vijftiental vrijwilligers ingezet die de rol van familielid van een van de passagiers op zich namen.

Om 17 uur werd de oefening beëindigd. Er volgt nog een evaluatie en waar nodig zal het noodplan bijgevolg bijgestuurd worden.