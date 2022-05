Leerlingen VBS Zonnebloem in Pollinkhove kort geëvacueerd nadat plastic bak op kookvuur smeult

Honderd leerlingen van dorpsschool Zonnebloem in Pollinkhove (Lo-Reninge) moesten deze ochtend even geëvacueerd worden. Dat gebeurde deze ochtend nadat er een plastic bak smeulde op een kookvuur. “Alles was meteen onder controle en de kinderen konden snel terugkeren”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

Even voor 11 uur ging het brandalarm af in school Zonnebloem in de Vaartstraat in Pollinkhove. Daarop werd besloten om alle leerlingen conform de procedures meteen te evacueren. Terwijl dat aan de gang was, kon het personeel van de school snel ontdekken wat er aan de hand was.

“Een plastic bak was er aan het smeulen op een kookvuur”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Honderd kinderen werden daarop geëvacueerd. Bij aankomst van de brandweerploegen had personeel van de school de bak zelf al buiten gezet. Echt brand is er dus niet ontstaan. De brandweer deed nog een controle maar kon gauw terugkeren.”

Tweede incident

Brandweerposten Lo-Reninge en Zuid-Ijzer werden opgeroepen maar meer dan een controle en enkele ramen openzetten moest er niet gebeuren. Opvallend is dat het de tweede keer is in twee maanden tijd dat de kinderen van de Zonnebloem geëvacueerd moeten worden. Op 9 maart moesten de toen 109 aanwezige leerlingen even de klassen verlaten nadat er eveneens een brandalarm afging. Dat bleek toen afkomstig te zijn van een controlelamp van de gasinstallatie maar een lek ontstond er niet. Dat was toen te wijten aan overgevoeligheid van de sensor.

“In ieder geval weten de leerlingen perfect wat ze moeten doen als er een alarm afgaat want die procedures voor evacuatie worden regelmatig getraind”, zei directeur Lynn Muylle toen. Met deze nieuwe evacuatie hebben de leerlingen er alvast een nieuwe training opzitten. (JH)