Kraanman gaat voor vrijspraak in zaak rond verwoestende gasexplosie in Oostende: “Hij denkt aan de slachtoffers en hoopt dat ze vlot herstellen”

Voor de correctionele rechtbank is het proces ingeleid rond de zware gasexplosie die ruim twee jaar geleden de Oostendse Christinastraat in een puinhoop herschiep. De pleidooien zijn pas voor 10 november, maar nu al is het duidelijk dat de kraanman die een gasleiding raakte, voor de vrijspraak gaat. “Hij had een louter uitvoerende taak”, aldus zijn advocate. Ook de aannemer, werfleider en veiligheidscoördinator staan terecht.

Op 13 oktober 2022 raakte een kraanman een gasleiding tijdens rioleringswerken op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat in Oostende. Er ontstond een lek waarna de omgeving om 11.19 uur ontruimd werd. Enkele minuten later daverde de binnenstad door een enorm explosie. Metershoge vlammen schoten uit de grond en talloze ruiten vliegen aan diggelen.

Een twintigtal huizen en gebouwen liep schade op en de Christinastraat leek wel oorlogsgebied. Een vrouw die aan de slag was in de verwoeste horecazaak Lucien & Lizette, evenals een politieman liepen ernstige brandwonden op. Ook een brandweerman raakte gewond, maar mocht vrij snel het ziekenhuis verlaten.

Na onderzoek besliste het parket om vier personen en een vennootschap voor de rechtbank te dagen. Het gaat de kraanman, een Roeselaars aannemingsbedrijf en zijn zaakvoerder, de werfleider en veiligheidscoördinator. Ze worden allen vervolgd voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzorg.

Lees ook: Politieagent die zwaargewond raakte bij gasexplosie revalideert thuis: “Ik wil weer aan de slag bij de politie zodra het kan” – KW.be

Het proces werd maandagochtend ingeleid voor de Brugse correctionele rechtbank, die besliste om de pleidooien op 10 november te houden. In de zaak zijn er talrijke burgerlijke partijen. Naast de zwaarst gewonde slachtoffers kwamen ook nutsmaatschappij Fluvius, stad Oostende, brandweer Oostende, vier brandweermannen, Immo Royal en enkele verzekeringsmaatschappijen schadevergoeding eisen. Voorlopig hielden ze die op een euro.

Volgens het boekje

Inhoudelijk werd er dus nog niet gepleit, maar de advocate van de kraanman liet al verstaan voor de vrijspraak te zullen gaan. “Mijn cliënt had een louter uitvoerende taak”, stelde meester Elise Standaert. “Mijn cliënt is meteen na de feiten verhoord en blijft erbij dat alles volgens het boekje verlopen is. Hij verleende zijn volledige medewerking aan het onderzoek en is bijzonder aangedaan door wat er gebeurde. Hij denkt vaak aan de slachtoffers en hoopt dat ze vlot herstellen en de blijvende letsels beperkt zullen blijven.”

Of hij verwacht had dat hij voor de rechtbank zou moeten verschijnen? “Hij zag dat ergens wel aankomen, maar als de dagvaarding daadwerkelijk arriveert is dat uiteraard zwaar schrikken. Mijn cliënt is nog altijd kraanman en ging vrij snel na de feiten terug aan de slag. Hij doet dit werk nu eenmaal enorm graag. Maar door het werk wordt hij natuurlijk ook dagelijks herinnerd aan de gebeurtenissen”, aldus meester Standaert.

Dat laatste geldt ook voor de politieman die zware letsels opliep. “Mijn cliënt heeft blijvende letsels, maar werkt sinds enige tijd terug fulltime als politieman”, zegt meester Peter Crispyn. “Hij heeft gelukkig een heel sterk karakter. Het is een dappere kerel. De ingrepen voor de brandwonden zijn achter de rug, maar er zitten nog altijd glasscherven in zijn pols. En die zullen daar wellicht voor altijd zitten, omdat de artsen bang zijn om de pezen te raken bij een operatie.” (AFr)