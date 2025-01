“Onopzettelijke slagen door gebrek aan voorzorg”: Verwoestende gasexplosie in Oostende brengt vijf beklaagden voor rechter

Ruim twee jaar nadat een gasexplosie de Oostendse Christinastraat in een puinhoop herschiep, daagt het parket vier personen en een vennootschap voor de Brugse strafrechtbank. Daar zullen ze zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzorg. De zaak wordt vandaag ingeleid.

Terug naar donderdag 13 oktober 2022. Tijdens rioleringswerken op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat raakt een kraanman een gasleiding, met een lek tot gevolg. De hulpdiensten snellen ter plaatse en stellen vast hoe gas vanuit een kelder omhoog borrelde. Op 11.19 uur beslissen politie en brandweer om de omgeving te ontruimen. Amper zeven minuten later davert de Oostendse binnenstad door een zware explosie. Metershoge vlammen schieten uit de grond en talloze ruiten vliegen aan diggelen.

De ravage na de ontploffing is haast niet te overzien. Een twintigtal huizen en gebouwen loopt schade op en de Christinastraat lijkt wel een oorlogsgebied. Er raken ook drie mensen zwaargewond. Een vrouw die aan de slag was in de verwoeste horecazaak Lucien & Lizette, evenals een politieman lopen ernstige brandwonden op. Ook een brandweerman raakt gewond, maar mag vrij snel het ziekenhuis verlaten.

© BELGA

Het Brugse gerecht opende na de ontploffing meteen een onderzoek en nog diezelfde avond werd de kraanman die de gasleiding raakte, verhoord door de politie. De arbeider met 25 jaar ervaring verklaarde dat hij en zijn collega’s volledig volgens het boekje werkten. “Met de nodige plannen die aantonen waar de gasleidingen liggen”, stelde zijn advocate toen. “Van zodra ze een gasgeur waarnamen, werden de werken en alle machines stilgelegd. Mijn cliënt is heel erg aangeslagen en verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek.”

© BELGA

Gebrek aan voorzorg

Na het verhoor mocht de kraanman beschikken, maar het gerechtelijk onderzoek ging verder. Het parket besliste uiteindelijk om vier personen en een vennootschap voor de rechtbank te dagen. Het gaat onder meer om de kraanman, een Roeselaarse firma en zijn zaakvoerder. “Ze worden vervolgd voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzorg”, zegt parketwoordvoerster Griet De Prest.

Vandaag wordt het proces ingeleid voor de Brugse strafrechtbank. De verschillende partijen zullen afspreken tegen wanneer ze hun standpunten op papier zullen zetten. Daarna zal de rechtbank een pleitdatum bepalen. In de zaak zijn er talrijke burgerlijke partijen, onder wie ook de twee zwaarst gewonde slachtoffers. (AFr)