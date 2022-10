Brand na gasontploffing in Oostende: 3 zwaargewonden, buurt geëvacueerd door instabiele gebouwen

In Oostende brak brand uit na een gasontploffing in de Christinastraat. “De situatie is zeer ernstig. Er zijn drie zwaar gewonden, een politie- en brandweerman en een vrouw, die in het restaurant vlakbij werkt”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De crisiscel van Oostende kondigde het stedelijk rampenplan af. De buurtbewoners worden nu geëvacueerd naar cultureel centrum De Grote Post, omdat enkele gebouwen door de ontploffing instabiel zouden zijn.

Na de gasontploffing is er brand uitgesproken bij de Christinastraat en de Ooststraat. © a/CLL

Bekijk HIER videobeelden van de plaats van de gasramp.

De gasontploffing gebeurde om 11.36 in het centrum van Oostende op de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat, waar er wegenwerken bezig waren. Tijdens die werkzaamheden zou een damplaat een hogedrukleiding geraakt hebben. “Om 11.19 was er voor het eerst een gasgeur waargenomen aan een handelspand. Brandweer en politie waren snel ter plaatse en startten met de evacuatie van het gebouw. Dan gebeurde de gasontploffing. Het ging om een hevige knal, dat konden we duidelijk zien op camerabeelden van de politie”, vertelt burgemeester Bart Tommelein op de persconferentie.

Stad Oostende maakte een officiële pagina aan op hun website waarmee ze naar de inwoners communiceren over de gasontploffing. Mensen met vragen kunnen ook bellen naar de informatielijn 059 25 80 30.

Gewonden

Drie personen raakten zwaargewond bij de gasexplosie en de brand en werden afgevoerd naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Het gaat om een politieman (een dertiger), een brandweerman (ongeveer 45) en een vrouw, die als begeleidster werkte in een meeneemrestaurant, een project van Duinhelm waar personen met een beperking werken. Volgens de politie van Oostende verkeert de politieagent in levensgevaar. Een NH90 reddingshelikopter vertrok vanuit de luchtmachtbasis in Koksijde naar het militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek om daar een gespecialiseerd brandwondenteam op te pikken en over te vliegen naar de luchthaven van Oostende.

“Drie mensen raakten zwaargewond. De politieagent verkeert in levensgevaar”

Verschillende panden raakten zwaar beschadigd. “Bepaalde verdiepingen zijn moeilijk te bereiken. Dus die konden nog niet volledig doorzocht worden. Maar we vermoeden dat er geen sprake is van andere gewonden. Bij enkele gebouwen zijn de ruiten volledig aan diggelen geblazen en zitten er grote barsten in de muren.” Wellicht zullen niet alle bewoners vannacht in hun eigen woning kunnen slapen.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) was op het moment van de explosie aanwezig in Brussel, maar moest zijn betoog onderbreken en vertrok met spoed naar Oostende.



Evacuatie buurtbewoners

Beeld van de gebouwen vlak bij de gasexplosie in het centrum van Oostende. © PM

Vanaf de Hendrik Serruyslaan bij cultureel centrum De Grote Post werd de buurt afgesloten. Buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen in De Grote Post. Momenteel worden daar een 25-tal personen opgevangen. Ook een kinderopvang De Groeiboom, waar normaal 22 kinderen verblijven, werd ontruimd. Verschillende ouders kwamen al hun kinderen ophalen. In De Grote Post wordt er slachtofferhulp voorzien aan betrokkenen of familie en vrienden van de gewonden.

Tot ongeveer 14 uur was er nog wat gas aan het ontsnappen en moest de brandweer nablussen. Alle nutsvoorzieningen in de buurt werden afgesloten. Volgens burgemeester Tommelein is er geen gevaar meer voor verdere ontploffing. “Door de grote schok van de explosie kan het zijn dat de gebouwen in de buurt onstabiel zijn. We zien beelden van scheve muren en barsten bij een 15 tot 20 gebouwen. Daarom evacueren we iedereen uit voorzorg. De brandweer onderzoekt nu de stabiliteit van de gebouwen controleren en samen met een extern ingenieur. Pas daarna krijgen mensen te horen of ze terug naar hun woning mogen.”

“De nutsvoorzieningen in de buurt blijven tot 20 uur afgesloten en de brandweer moet ook eerst de stabiliteit van de gebouwen controleren”

Tot nog zeker 20 uur deze avond blijven de nutsvoorzieningen in de buurt afgesloten. De buurtbewoners mogen tot dan niet terug naar hun huis binnen de afgesloten perimeter. “Indien er inwoners zijn, die deze nacht nog niet zullen kunnen terugkeren naar hun huis, gaan we met stad Oostende op zoek naar oplossingen om die mensen op te vangen.” De exacte oorzaak van de gasontploffing zal later door experts onderzocht worden. (Lees verder onder de foto)

© Dirk Watteeuw

De kusttram tussen haltes Oostende Station en Oostende Renbaan is onderbroken. “In Oostende hebben we pendelbussen ingezet. Aan de rest van de kustlijn kan de kusttram normaal verder rijden”, laat De Lijn weten.

Luide klap tot 500 meter ver

“Ik woon op 500 meter van de ontploffing net buiten het centrum en tot hier hoorde je een luide klap”, vertelt Oostendenaar Hans Lenvain. “Je voelde tegelijkertijd ook die luchtverplaatsing en je wist meteen ‘Dit is echt serieus!’. Daarna hoorde je bijna dertig loeiende sirenes en dan is het vooral afwachten, omdat je niet weet wat er gebeurd is.”

“Het is een mirakel dat het niet erger was zo pal in het drukke centrum”

“De klap moet enorm geweest zijn voor de mensen dicht bij, als je het tot zo ver kan horen en voelen”, gaat Hans verder. “Dit was buiten alle categorieën en de problemen zullen wellicht nog niet vlug voorbij zijn. Nu het stof neervalt, zie je in de gebouwen in de buurt scheuren naar boven komen. Oostende is zo’n kleine en dicht bevolkte stad. Het is een mirakel dat het niet erger was zo pal in het centrum.”

Het parket heeft ondertussen een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de ramp te onderzoeken.

(HH, CJ & JRO)

© GF

