KIJK – Fiets en fluovestje aanleiding voor grote zoektocht naar drenkeling in jachthaven van Blankenberge

Zaterdagvoormiddag werd in de jachthaven van Blankenberge ter hoogte van de promenade een fiets in het water gevonden. Ernaast lag een fluovestje. Er werd gevreesd dat er mogelijk iemand in het water belandde.

Meteen werden de grote middelen ter plaatste gestuurd. Duikers van de brandweer zochten naar een mogelijke drenkeling maar zonder resultaat.

Bij nader onderzoek kon via de markering in de fiets de eigenaar gevonden worden. Maar toen bleek dat de fiets reeds meer dan 15 jaar geleden gestolen werd. Geen drenkeling dus maar wel iemand die na meer dan 15 zijn gestolen fiets terug heeft.

© JVMA

© JVMA