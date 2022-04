Jan Breydelstraat in Harelbeke tijdlang afgesloten wegens gaslek, maar situatie vlug onder controle

Maandagvoormiddag werd de Jan Breydelstraat een tijdlang afgesloten nadat er een gaslek was ontstaan. Enkele mensen werden preventief geëvacueerd maar de situatie was snel onder controle. Niemand raakte gewond.

In de straat zijn op dit ogenblik grondige werken aan de gang en daar liep het dan ook rond 11 uur grondig fout. “Een graafmachine trok een gaskoppeling van een woning kapot”, verklaarde de brandweerofficier ter plaatse. “Bij onze aankomst zat er veel druk op het gas, dus hebben we meteen een perimeter van 50 meter ingesteld. In die perimeter werd begonnen met het evacueren van de bewoners, al konden we dat snel afronden. De mensen van Fluvius konden het lek dichten waardoor het gevaar geweken was.”

Merkwaardig genoeg werd de brandweerslang uitgerold. “Ook hier ging het om een preventieve maatregel”, verklaarde de officier. “Doordat het gas enige tijd vrij spel had, kon een kleine vonk voldoende zijn geweest om de boel in lichterlaaie te zetten.”

Tijdens de interventie werd de Jan Breydelstraat, tussen de Goedendagstraat en de Hugo Verrieststraat, volledig afgesloten.