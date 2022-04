Hond uit vijver gered in Klerken dankzij alerte bewoners en brandweer

Dankzij teamwork zijn een buurtbewoner en de brandweer van Houthulst er maandagavond in geslaagd om een hond van de verdrinkingsdood te redden in Klerken nabij Houthulst. De viervoeter was in een vijver gesukkeld en raakte er daarna niet uit.

Het was een buurtbewoner die de spartelende hond even na 18 uur opmerkte in de vijver in de Stokstraat in Klerken, niet ver van MPI De Vleugels. Hoe het dier in de waterplas was gesukkeld, is niet duidelijk. De hond raakte er echter op eigen kracht niet meer uit. De buurtbewoner belde onmiddellijk de hulpdiensten, waarna de brandweer van Houthulst ter plaatse reed.

Onderkoeld

Maar intussen wachtte de buurtbewoner niet af en samen met een andere passant werd actie ondernomen. Samen slaagden ze er in om de viervoeter naar de kant van de vijver te krijgen. Intussen was de brandweer aangekomen en samen werd de hond uit de vijver gehaald. Het dier bleek licht onderkoeld te zijn. Veel langer had het niet moeten duren of de hond was uitgeput geraakt. De brandweer wikkelde het dier onmiddellijk in warme dekens en het mocht op krachten komen in de brandweerwagen.

Onbekende eigenaar

De chip van de hond kon echter niet uitgelezen worden. Wie de eigenaar is raakte dus niet meteen bekend. Daarom werd besloten om de hond over te dragen aan de gemeentediensten die verder op zoek gaan naar de eigenaar. (JH)