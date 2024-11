Fietser (57) belandt in kanaal in Veurne en overlijdt

Een 57-jarige fietser kwam vrijdagavond in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke terecht bij een brug in het centrum van Veurne. Na een zoektocht met duikers werd z’n lichaam uit het water gehaald, maar alle hulp kwam te laat.

De hulpdiensten werden afgelopen vrijdag even voor 21.00 uur opgeroepen om een redding uit te voeren op het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in het centrum van Veurne. Aan de brug in de Ieperse Steenweg, bij een appartementsgebouw van woonmaatschappij IJzer & Zee, was een fiets in het kanaal beland.

Jaagpad

Brandweer Westhoek liet duikers in het water en vond meer dan honderd meter verder langs het jaagpad Rozebrugpad het lichaam van een man. De hulpdiensten deden er nog alles aan om de persoon te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. De brandweer plaatste een tent om het lichaam aan het zicht te onttrekken. Het jaagpad werd afgesloten met een politielint.

Wetsdokter

Het parket van West-Vlaanderen stuurde een wetsdokter ter plaatse. Uit zijn bevindingen bleek dat er geen sprake was van kwaad opzet. Vlakbij hingen camera’s, waarvan de beelden werden onderzocht. “De oorzaak is accidenteel”, klinkt het bij het parket. Het slachtoffer is een 57-jarige man uit Veurne. Nadat de begrafenisondernemer het lichaam had opgehaald, werd de fiets uit het kanaal getrokken. Rond middernacht verlieten brandweer en politie de plaats van het incident. (TP)