Brugse Sint-Andreasinstituut geëvacueerd na defect in elektriciteitskast

In een afdeling van het Sint-Andreasinstituut langs de Boninvest in Brugge viel donderdagmiddag even na 12 uur de elektriciteit uit. Bij nader onderzoek bleek een elektriciteitskabel doorgebrand. Leerlingen en leerkrachten moesten geëvacueerd worden.

Uit voorzorg werden de hulpdiensten opgeroepen en werden de aanwezige leerlingen samen met hun leerkrachten en begeleiders geëvacueerd. Dat verliep in alle rust en kalmte. De leerlingen stonden een 50-tal meter verderop netjes verzameld.

Straat afgesloten

De brandweer deed een controle van de gebouwen en de elektrische installatie, maar moest verder niet ingrijpen. Verder was het wachten op de komst van nutsmaatschappij Fluvius. Toen alles terug veilig werd bevonden, konden de leerlingen, 145 in totaal, terug naar hun school. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie was de straat even afgesloten voor het autoverkeer.