Zware woningbrand in Lendelede: bewoonster gewond overgebracht naar ziekenhuis

Woensdagnamiddag, iets na 15 uur, heeft een zware brand gewoed in een woning aan de Elfde Julilaan in Lendelede. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig nog niet duidelijk.

De bewoonster, de echtgenote van een brandweerman, bevond zich op het moment van de brand achteraan in de woning. Zij raakte gewond en werd voor medische verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was snel ter plaatse, maar had grote moeite om de felle vlammenzee onder controle te krijgen. Door de intense rookontwikkeling werd omwonenden aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Door de brand is de woning onbewoonbaar geworden.

Een branddeskundige werd ingeschakeld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.