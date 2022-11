Zware stalbrand eist leven van zeventigtal varkens in Reninge

Een zeventigtal varkens zijn zondagavond omgekomen bij een zware stalbrand in Reninge, deelgemeente van Lo-Reninge. Het vuur ontstond in de isolatie van het dak en was moeilijk te blussen.

De landbouwers waren thuis op hun boerderij in de Broekstraat in Reninge toen ze rond 17.30 uur de felle brand opmerkten. Er was een zware rookontwikkeling te zien en al snel ging het om een uitslaande brand. Het korps van Lo-Reninge was als eerste ter plaatse maar riep al snel versterking op van omliggende korpsen en extra tankwagens om voldoende bluswater ter plaatse te hebben. Het vuur ontstond in het dak ter hoogte van de isolatie en was moeilijk te blussen. Pas na een hele tijd kreeg de brandweer het vuur onder controle. De brand ging de hele tijd gepaard met een felle rookontwikkeling maar gelukkig blies de wind in de juiste richting en dreef de rookwolk weg van de dorpskern.

Straat afgesloten

Na het blussen werd een eerste inspectie uitgevoerd binnen de stal. Hoeveel dieren er exact aanwezig waren is niet duidelijk maar volgens een eerste telling hebben een zeventigtal varkens het niet overleefd. Een dierenarts zal ter plaatse de overlevende varkens onderzoeken want mogelijk ademden die teveel rook in en moeten ze worden afgemaakt. Een deel van het dak van de stal stortte ook in en ook dat kostte het leven aan varkens. Tijdens de interventie was de Broekstraat volledig afgesloten. (JH)