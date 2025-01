Zware rookontwikkeling door uitslaande brand in schuur: “Schapen en ezel konden zich in veiligheid brengen”

In een driedelige schuur naast een afgelegen woning in de Oude Nieuwpoortstraat in Pervijze is woensdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De eigenaar was op dat moment niet thuis. “In de schuur zaten ook schapen en een ezel maar zij konden zichzelf in veiligheid brengen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Het was een passant die in de auto passeerde op de Nieuwpoortstraat die om 14.30 uur de brand opmerkte. Er was een flinke rookpluim en vlammen te zien. Die passant belde de hulpdiensten waarna de brandweer ter plaatse een uitslaande brand in een schuur opmerkte. De eigenaar was op dat moment niet thuis en werd opgebeld.

“Om 14.30 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in de Oude Nieuwpoortstraat te Diksmuide”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Bij aankomst stelde de eerste ploeg een uitslaande brand vast in een bijgebouw waarin een garage, opslagplaats voor hooi en stro en schapenstal in gevestigd is. Er werd een tankwagencircuit opgestart om het nodige bluswater aan te leveren. De schapen en een ezel werden in veiligheid buiten gebracht.”

“We proberen het gedeelte van de stal te vrijwaren maar het gedeelte van de garage en de opslagplaats zijn volledig vernield door de brand. Daarvan is het dak ingestort.” In de garage stond ook een voertuig dat in de brand bleef. Het gedeelte van de schuur die aangetast is door de brand wordt gecontroleerd uitgebrand. Er is plaatselijk hinder op de Nieuwpoortstraat tussen Nieuwpoort en Pervijze. (JH)