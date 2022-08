Zware brand vernielt woonhuis in Brugge

Rond 15 uur vrijdagmiddag is brand uitgebroken op de eerste verdieping van een woonhuis langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters Brugge.

De bewoners die pas sinds gisteren terug uit vakantie kwamen, waren en op het ogenblik van de brand aan hun eerste werkdag op hun bedrijf bezig. De brand woedde binnenshuis zo hevig dat de brandweer even het blussen diende de staken omdat er te veel rook was.

Ze had eerder de toegang tot de woning moeten forceren om de brand te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. De huispoes was wel thuis maar is voorlopig nog niet gevonden. Mogelijk wist hij te ontsnappen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend maar het zou in de keuken begonnen zijn.

Het woonhuis is pas sinds een paar maand volledig gerenoveerd. Tijdens de interventie was de Blankenbergse Steenweg voor alle verkeer afgesloten.