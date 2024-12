Zware brand in kantoren van bpost in Brugge

Vrijdagavond even na halfnegen is brand uitgebroken in de gebouwen van bpost in de Wagelwaterstraat in Sint-Andries (Brugge).

Bij aankomst van de brandweer was er enkel een schouw die wat rookte, maar dat sloeg al snel om. De brandweer diende zich toegang tot het gebouw te verschaffen. Eens binnen werd er al snel versterking opgeroepen. De brand breidde uit en de vlammen sloegen uit het dak.

Verschillende bedrijfsleiders van nabij gelegen bedrijven kwamen ter plaatse om te kijken of er geen overslag naar hun bedrijf was. De brandweer kon dat voorkomen.

Volgens bpost zou de brand in de kantoren ontstaan zijn. Alle stukken uit het distributiecentrum zelf werden tijdig overgebracht naar het postgebouw in Oostkamp.

Wat de brand veroorzaakte is nog niet duidelijk. Het blussen en nablussen zal nog een hele tijd duren.