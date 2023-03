Vuur snel onder controle bij brand bij Unilin Panels

In de afdeling Bosspan van Unilin Panels is dinsdagnamiddag brand ontstaan bij een transportband tussen twee silo’s, hoog boven de grond. De vlammen sloegen uit de brug maar het interne blussysteem en de brandweer kregen het vuur snel onder controle.

Rond 17 uur haastte de brandweer zich naar de Unilin site in de Breestraat. Gezien het om een uitslaande brand ging kwamen zowel de brandweerposten van Waregem, Harelbeke en Belgiek ter plaatse. “Gelukkig had het interne blussysteem van de transportbrug alles al natgemaakt”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels van post Waregem. “Dat heeft zeker erger voorkomen. Onderaan de brug is dat systeem echter minder effectief en daar begon het vuur zich toch te verspreiden. Met een ladderwagen kregen we de vlammen snel onder controle.”

In de brug tussen de twee silo’s loopt een transportband met houtspaanders. Hoe die precies vuur vatten, is niet duidelijk. De brandweer maakte preventief ook de grote silo nat maar er zou geen gevaar zijn dat het vuur verder smeult. De transportband zelf raakte beschadigd door de brand en zal vervangen moeten worden. (JF)