Verwarmingstoestel in varkenshouderij in Aartrijke vat vuur: voor enkele biggen kwam alle hulp te laat

In een varkenshouderij in de Hoge Rokersstraat in Aartrijke is vrijdagavond 21.30 uur brand uitgebroken in één van de stallen.

In de stal, waar ongeveer een 1.000 biggen zitten, vatte een verwarmingstoestel die de stal verwarmd vuur. Door de hitte smolten de vloerroosters en kwamen tientallen biggen in de aalput terecht. Voor andere was de rook dan weer fataal. Over hoeveel biggen het gaat, is momenteel nog niet duidelijk.

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade aan de stal en de installaties valt mee. De stal werd geventileerd om de andere biggen van de rook in de stal te ontzien.