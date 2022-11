Vergeten gloeilamp zorgt voor brand in vernieuwd zolderdak: “Belangrijk om ook daar rookmelder te hangen”

Een oververhitte en gesprongen gloeilamp zorgde dinsdagnacht voor een brand op een zolder van een woning in de Pannestraat in Veurne. In het vernieuwde dak werd een gat gebrand. Gelukkig werden de bewoners tijdig gewekt door het geluid van de geknapte lamp. “Mensen onderschatten de hitte die zo’n gloeilamp kan krijgen. We hebben sowieso aangeraden om ook op zolder een rookmelder te installeren”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De bewoners van het huis in de Pannestraat waren al gaan slapen toen ze rond 23.30 uur plots gewekt werden van een kleine knal op zolder. Toen ze gingen kijken, merkten ze een rookontwikkeling op zolder op. Daarop belden ze meteen de brandweer. Twee weken geleden hadden ze hun dak volledig vernieuwd en in afwachting van definitieve verlichting op zolder hingen ze een gloeilamp in een socket op. Die hing echter in de buurt van een Gutex dakplaat. Wellicht vergaten ze de lamp te doven zodat de gloeilamp na enkele uren branden oververhit raakte. De lamp sprong stuk en dat deed de dakplaat smeulen.

“De bewoners hebben veel geluk gehad dat ze de lamp hebben horen springen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Daardoor werden ze gewekt en merkten ze de brand op. Nu bleven de gevolgen beperkt. Veel mensen onderschatten de hoeveelheid warmte die een gloeilamp kan opwekken. Die lampen worden soms nog gebruikt als verlichting op zolder. Op hun zolder hing nog geen rookmelder. We raden altijd aan om op elke verdieping een rookmelder te hangen, ook op zolder. Zeker omdat daar steeds meer technische installaties te vinden zijn.”

Gat in dak

De brandweer kwam dinsdagnacht met verschillende ploegen ter plaatse, maar kon het vuur doven met een emmer water. Met de ladderwagen werd het dak geïnspecteerd. Door de brand en de bluswerken ontstond daar een gat van 40 op 40 centimeter. “Met een stuk onderdak kon de schade tijdelijk hersteld worden zodat er geen waterinsijpeling mogelijk is en de bewoners daar kunnen blijven. De ruimtes werden nog geventileerd waarna de ploegen konden terugkeren”, besluit Kristof Louagie. Tijdens de interventie was er wat verkeershinder in de Pannestraat. (JH)