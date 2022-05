Tuinhuis gaat in vlammen op in Sint-Andries

Donderdagvoormiddag is even voor 10.00 uur brand uitgebroken in het tuinhuis van een woning in de Lange Molenstraat in Sint-Andries, Brugge.

Het waren de bewoners zelf die de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer kon de vlammen weg houden van de woning en deze zo vrijwaren.

Niemand gewond

Het tuinhuis ging wel volledig in vlammen op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. Tijdens de bluswerkzaamheden was de Lange Molenstraat afgesloten voor het autoverkeer.