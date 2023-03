Stacaravan volledig verwoest bij nachtelijke brand op camping Ypra in Kemmel

Een stacaravan die op camping Ypra in Kemmel staat, brandde in de nacht van woensdag op donderdag volledig uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de caravan al in lichterlaaie. Er vielen geen gewonden.

De brand op camping Ypra in de Pingelarestraat in Kemmel, bij Heuvelland, werd woensdagnacht even na 2.30 uur opgemerkt. Het waren andere bewoners die wakker werden van het lawaai en het vuur zagen. Zij belden onmiddellijk de brandweer.

“Onze ploegen werden om 2.34 uur opgeroepen voor een caravanbrand op de camping”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Bij aankomst kon de brandweer enkel vaststellen dat de caravan volledig verloren was en er kon uitbreiding naar de omgeving vermeden worden. Een uurtje na de oproep was alles geblust en onder controle. De caravan werd slechts sporadisch bewoond en er was niemand aanwezig op het moment van de brand.”

Dat bevestigt ook de politie die ter plaatse kwam voor onderzoek. “De eigenaar was dit weekend nog aanwezig in Kemmel, maar verbleef nu op zijn vaste adres in Kortemark”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van brandstichting. De brand kent een accidentele oorzaak.”

Vermoedelijk ontstond de brand in het keukengedeelte van de caravan waar ook gasflessen aanwezig waren. Gelukkig kon daar erger vermeden worden. (JH)