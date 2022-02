Schoorsteenbrand in Bellegem legt ecologische woning in de as

Zondagavond brak brand uit in een woning op de Steenlandermeers in Bellegem. Niemand raakte gewond maar het vuur herleidde de woning compleet tot as. De bewoners worden tijdelijk bij de buren opgevangen.

De noodoproep, die oorspronkelijk enkel over een schoorsteenbrand sprak, bereikte de alarmcentrale rond 18.30 uur. Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners van de woning, een gezin met drie kinderen, zichzelf in veiligheid gebracht. Voor de spuitgasten leek het er even op dat hun werk zich enkel tot de schoorsteen zou gaan beperken.

Niemand gewond

De constructie van de woning gaf de hulpdiensten echter stevig weerwerk. De schoorsteenbrand vond in de bouwmaterialen van de woning, die volgens een ecologisch principe werd gebouwd, een gewillige prooi. In geen tijd stond de volledige woonst in lichterlaaie. De brandweer was meer dan een dag in de weer met het blussen van de woonst en moest zelfs opnieuw uitrukken nadat smeulende resten even voor paniek zorgden.

Van het gezin raakte niemand gewond. Iedereen vond onderdak bij de buren.