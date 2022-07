Rond 12.30 uur is langs de Lancelot Blonddeellaan in de Zeebrugse achterhaven een tractor in brand gevlogen.

De brandende tractor zorgde ervoor dat ook het kurkdroge gras vuur vatte. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer kon met schuim de tractor en het gras blussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.