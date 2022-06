Pittemse kunstenaar meet schade op na brand: “Mijn kleindochter heeft veel erger voorkomen door alert te reageren”

Een brand heeft in de nacht van zondag op maandag zware schade aangericht in de woning en de galerij van kunstenaar Marc Vanhecke (64) uit Pittem. In een bergruimte was brand ontstaan, die gelukkig niet overgeslagen is op de woning en de galerij. Wel ligt alles nu onder een dikke laag roet. Twee dagen later blijft hij evenwel niet bij de pakken zitten en is hij volop in de weer om al zijn beelden te kuisen. “Dit zijn mijn kinderen”, zegt hij.

Marc Vanhecke heeft enkele hectische dagen achter de rug. Maandagmorgen genoot hij nog samen met zijn vrouw van zijn vakantie in Corsica, tot een telefoontje vlak na het ontbijt de vakantie abrupt vervroegd afbrak. “Normaal moesten we om acht uur op de bus zitten om te vertrekken op uitstap, tot plots de telefoon rinkelde”, vertelt hij. “Aan de andere kant van de lijn vertelde mijn jongste dochter dat het gebrand had bij ons thuis. Daar zit je dan, op Corsica. We hadden aanvankelijk geen idee wat we moesten doen.”

Snel terug in België

Gelukkig kreeg het koppel veel hulp van een gids en van de receptionisten van het hotel. “In amper een uur hadden ze vliegtuigtickets geregeld. Hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet, want eigenlijk zat het vliegtuig al vol, maar het is hen toch gelukt.” Wel moest het koppel daarvoor nog tweeëneenhalf uur rijden naar de luchthaven aan de andere kant van het eiland. “Maar gezien de omstandigheden waren we toch vrij snel in België”, aldus Marc Vanhecke.

Eens in België begon de situatie pas echt door te dringen. “Ik had wel wat fotootjes gekregen van mijn dochter, maar ze had bewust geen foto van al te dichtbij gestuurd. Ik wist dus niet precies hoe groot de schade precies was. Maar toen we thuiskwamen en ik de situatie overschouwde, kreeg ik het toch heel erg moeilijk. Ik dacht dat ik me voorbereid had, maar op zoiets kan je je duidelijk niet voorbereiden.”

Kleindochter belde brandweer

Maandagmorgen was er namelijk rond 3 uur brand uitgebroken in een bergruimte, die ook een soort sas was tussen de galerij en de woning. “Gelukkig bleef onze kleindochter Zita bij ons slapen. Zij is wakker geworden door een rookmelder die afging en heeft meteen de brandweer gebeld. Zeven minuten later waren ze hier al aangekomen. Ze heeft de boel eigenlijk gered, want zonder haar was waarschijnlijk ook het huis en de galerij volledig afgebrand.”

Zelf is Zita evenwel nog steeds onder de indruk van de gebeurtenissen. “Ik ben enorm geschrokken en besef precies nog niet zo goed wat er gebeurd is.” Doordat ze onwel geworden was door de rook, moest Zita ook even zuurstof krijgen. “Net als onze kat Jerommeke”, lacht ze. “Zij was ook bevangen door de rook. Even zag het er niet goed uit, maar ondertussen lijkt ze erdoor te komen.”

Roet op kunstwerken

De brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen nog voor de vlammen de kans kregen om over te slaan naar de woning en de galerij. “Nog een geluk”, stelt Marc Vanhecke. “Al blijft de materiële schade groot.” Zo zijn alle kunstwerken die in de galerij staan omhuld in een dikke laag roet. “Toen ik dat zag, kreeg ik het even heel erg lastig. Ik ben er 22 jaar aan bezig geweest. Dit is mijn levenswerk. Om het dan zo te zien… dat doet vreemd. Die beelden zijn een beetje als mijn kinderen hé.”

Het zal dan ook heel wat tijd vergen om ongeveer honderd beelden die in de galerij staan proper te krijgen. “Door de warmte heeft het roet immers precies een film gelegd over mijn kunstwerken. Gewoon eens wrijven, helpt dus niet. Maar het zal me uiteindelijk wel lukken.” En hoewel hij al heel wat hulp aangeboden krijgt, wil Marc Vanhecke ze momenteel allemaal zelf proper maken. “Ik heb twee dagen ferm afgezien, maar ondertussen kijk ik alweer vooruit en zal proberen om alles terug proper en roetvrij te krijgen.” Marc Vanhecke voegde meteen daad bij het woord en waste dinsdag al enkele beelden af. “Al zal het me nog maanden duren voor alles weer op punt staat. (TM)