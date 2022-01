Paralympisch kampioene Michèle George onder de indruk na zware brand in haar woning in Waregem

In de Galopstraat in Waregem is maandagochtend een zware brand uitgebroken in de woning van paralympisch kampioene Michèle George. Ze belde zelf de brandweer, niemand van haar gezinsleden raakte gewond.

De brand brak maandochtend in alle vroegte om 5.30 uur uit. Michèle George was als enige van het gezin al wakker en bevond zich in de badkamer, toen het brandalarm plots afging. “Ik ben meteen gaan kijken waar het probleem was”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“Toen ik ging kijken in het gebouw dat aanpaalt aan ons huis met garage en verdieping, kwam de rook ineens op mij af. Toen wist ik dat het serieus was.”

Snel onder controle

De amazone ging vervolgens haar vriend, kinderen en een partner van één van de kinderen wekken. Het hele gezin trok meteen naar buiten, waarna de brandweer al snel aankwam. Het vuur raakte vrij snel onder controle, al moest de brandweer tot ver in de voormiddag ter plaatse blijven om een heropflakkering te vermijden. Niemand raakte gewond, maar er is heel wat rook- en brandschade aan de woning van George.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen volledige duidelijkheid. De brandweer gaat uit van een technisch defect aan de verwarmingsketel die in de zolderruimte van de woning staat.

Indrukwekkende carrière

Michèle George (48) is één van de meest succesvolle Belgische paralympiërs ooit. In 2008 had ze een relatief onschuldig ongeluk met een paard, maar bij een daarop volgende rugoperatie raakte ze door een medische fout verlamd.

Nadien bouwde ze een paralympische sportcarrière uit, met talloze medailles. Ze verzamelde in totaal al vijf gouden medailles op de Paralympische Spelen, waarvan twee afgelopen zomer in Tokio. Sinds begin september mag George zich de twaalfde ereburger van de paardenstad Waregem noemen.

(PNW)