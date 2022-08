Oproep voor nachtelijke vlammen bij brandweer blijkt opnieuw afkomstig van affakkeling in Duinkerke

De brandweer van Veurne ondernam maandagnacht een zoektocht naar grote vlammen die iemand had opgemerkt ter hoogte van de Franse grens. Uiteindelijk werd geen brand gevonden maar bleek het te gaan om de affakkeling van de Total-raffinaderij in Duinkerke.

Bij de alarmcentrale liep even voor 1 uur in de nacht van maandag op dinsdag een noodoproep binnen. Iemand had heel grote vlammen opgemerkt in de verte op een landelijke weg en vermoedde dat het om een brand ging.

De brandweer van Veurne rukte uit en reed naar de vermoedelijke plaats van de vlammen. Die plaats was de Hondschootebaan in Houtem vlakbij de Franse grens. De brandweer reed even in het rond maar kon nergens in de buurt tekenen van rook of vlammen opmerken.

Wel zagen ze in de verte de gloed van de affakkeling van de Total-raffinaderij in Duinkerke. Die zorgde al meermaals voor in het verleden voor oproepen bij de brandweer. Na een tijdje kon de brandweer terugkeren. Er kwamen ook geen andere oproepen meer binnen. (JH)