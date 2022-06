Onthaalmoeder uit Zarren evacueert 8 kinderen na elektriciteitsbrand: “Eerst hen gered, dan zware schade opgemeten”

Acht kleine kindjes werden donderdag tegen de middag geëvacueerd na een elektriciteitsbrand bij onthaalouder Jolien Duyck (31) in Zarren. Omwille van de brandlucht haalden (groot)ouders hun kinderen op. Ze prezen het snelle en koelbloedige optreden van Jolien. “De eerste bekommernis was hun veiligheid” zegt Jolien. “Intussen blijkt dat al mijn elektrische apparaten kapot zijn nadat ze 400 volt binnenkregen.”

Even voor het middaguur hoorde onthaalouder Jolien Duyck (31) van opvang Ducky in de Stadenstraat in Zarren plots hevige knallen. “Meteen daarna werd ik een brandlucht gewaar”, zegt Jolien. “Toen ik ging kijken zag ik dat er wat rook uit de stopcontacten kwam en dat de Amerikaanse koelkast in de veranda geluiden maakte en zwarte rook produceerde. Mijn eerste bekommernis was de veiligheid van de kindjes. Naast mijn eigen zoon, die thuis ziek was, waren er zeven kindjes tussen de 6 maanden en 2,5 jaar aanwezig. Hen heb ik allemaal in een evacuatiebed gestopt en naar buiten gedragen. In zo’n bed zijn ze veilig want ze kunnen er niet uit. Gelukkig heb ik ook een alerte buurman die alles zag gebeuren en bij de kindjes op de koer bleef terwijl ik de hulpdiensten kon bellen.”

Pluim voor koelbloedig optreden

De brandweer was snel ter plaatse en ontdekte dat het om een elektriciteitsbrand ging. Er hoefde niet geblust te worden. “Er hing een brandlucht binnen maar de rook was snel weg”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “We wachtten op de komst van een elektricien om het probleem te bekijken. Omwille van de brandlucht konden de kindjes niet terugkeren. In ieder geval heeft de onthaalmoeder snel en correct gehandeld.” De (groot)ouders van de kindjes werden opgebeld om hun oogappels te komen halen en ook zij waren lovend voor Jolien. “We weten dat ze aangeslagen is door de brand maar heeft eerst zeer koelbloedig gehandeld”, zegt Korneel Decae, papa van Paulette. “Op de koer zaten ze zelfs beschut tegen de zon. Uiteraard was het voor ons schrikken toen we een telefoontje kregen maar Jolien stelde ons ook meteen gerust.” Ook de ouders van de 9 maanden oude Sil kregen een telefoon. “Ik was net bij mijn dochter in Bovekerke toen ze telefoon kreeg met de melding”, zegt grootvader Kris Depuydt. “Ik ben meteen naar hier gereden om Sil te halen. Ze zaten allemaal rustig buiten. Paniek is hier nooit geweest.”

Apparaten stuk door 400 volt

Nadat Jolien zich eerst bekommerde om het welzijn van de kinderen kon ze na hun vertrek de schade opmeten. “En die is helaas erg groot”, zucht ze. “Door een probleem met een kabel hebben al mijn elektrische apparaten 400 volt binnen gekregen in plaats van 200 volt. De gevolgen zijn groot: niet alleen mijn stopcontacten maar alle toestellen zoals de koelkast, vaatwasser, grote diepvries en nog veel meer: het is stuk. Wanneer dat hersteld zal zijn is niet duidelijk. Mijn man is elektricien en met de verzekering zullen we nu eerst alles in kaart brengen. Onze privéwoning zit op hetzelfde circuit dus ook daar is alles geraakt. Ik hoop daarna snel nieuwe toestellen te kunnen kopen want zou graag volgende week opnieuw opstarten”, besluit Jolien. (JH)