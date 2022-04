Ohana Pokébowls in Oostende vindt twee weken na brand tijdelijk onderdak in Filou Sportsbar

Het Oostendse restaurant Ohana Pokébowls is woensdag opnieuw geopend. Omdat het pand op de Groentemarkt nog niet klaar is na een brand is de zaak nu tijdelijk te vinden in de Filou Sportsbar bij de Searena.

Het is woensdag meteen behoorlijk druk voor uitbaters Khibar Jabargeel en Rico Otto. Tot hun eigen verbazing weten klanten hen meteen opnieuw te vinden. Ze zijn al bekomen van de brand twee weken geleden in hun zaak op de Groentenmarkt en hebben zich meteen herpakt. “Het was toch even schrikken. Ik werd opgebeld door de politie dat er brand was in onze zaak. Ik dacht nog dat het misschien vals alarm was tot ze zeiden dat de brandweer de brand onder controle had”, blikt Khibar terug. “Toen we de schade zagen, zijn we er toch enkele dagen niet goed van geweest, maar je moet verder. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten. We zijn meteen op zoek gegaan naar een oplossing. Het was Jürgen Vanpraet, de eigenaar van de Filou Sportsbar, die uiteindelijk zelf contact opnam met ons met het voorstel om hier tijdelijk onze zaak uit te baten. We zijn hem daar heel dankbaar voor.”

Behelpen

De jonge ondernemers hadden anderhalve week nodig om de zaak klaar te maken om er hun ding te doen. “We hebben eerst moeten kijken wat er nog bruikbaar was in de zaak. We moeten nu nog een beetje onze draai vinden en het is wat behelpen, maar we zijn heel dankbaar dat we op deze manier terug wat omzet kunnen draaien. Het zal nog een maand tot twee maanden duren voor we terug naar eigen zaak zullen kunnen.”

Ohana Pokébowls doet hetzelfde op de tijdelijke locatie als voordien. “Dat betekent dat mensen kunnen afhalen, we maaltijden thuis bezorgen en je ter plaatse kan eten.” (LB)