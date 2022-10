Man tijdig gered nadat hij in slaap valt met brandende pizza in oven

Een alerte buurman en de politie voorkwamen afgelopen nacht erger in een woning in de Nieuwstraat in Beerst bij Diksmuide. Ze konden een 30-jarige man tijdig wekken in een huis dat volledig gevuld was met rook nadat de man een pizza in de oven stak, in slaap viel en die in brand vloog.

Rond 1.15 uur kwam de buurman van de bewoner in de Nieuwstraat zelf thuis van een feestje. Toen hij zijn auto parkeerde hoorde hij plots het brandalarm bij zijn buren afgaan. Er kwam echter geen reactie vanuit de woning waar een 30-jarige man woont. Daarop verwittigde de man de hulpdiensten waarna de politie van Polder snel ter plaatse kwam. Ook dan werd er niet opengedaan. Via de tuin van de buurman kon de politie over een omheining klimmen om zo naar de achtertuin van het huis te gaan. Daar zagen ze door het raam de 30-jarige N.D. liggen in de zetel terwijl de hele woonkamer gevuld was met rook.

Het leek op een ernstige situatie maar de politie had geluk toen bleek dat een deur achteraan open stond. Eenmaal binnen in de woning bleek het huis te ruiken naar verbrand eten. In de oven zat een zwartgeblakerde pizza die heel wat rook produceerde. De politie had wat moeite om N.D. wakker te krijgen maar die was zich van geen kwaad bewust. Hij verklaarde dat hij nog honger had en een pizza in de oven stak maar in slaap gevallen was. De man kon tijdig uit de woning worden gehaald en moest ook niet naar het ziekenhuis omdat hij teveel rook inademde. De woning werd geventileerd. (JH)