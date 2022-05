Loodsbrand in Wielsbeke voorkomen door alerte buurman

Vrijdagavond vatte de lading van een aanhangwagen in het transportbedrijf Desmet langs de Rijksweg in Wielsbeke vuur. De vrachtwagenchauffeur kon op tijd de aanhangwagen naar buiten slepen en kon zo voorkomen dat de brand zou overslaan naar de rest van het gebouw.

Omstreeks half elf merkte een alerte overbuurman de gloed van de vlammen door de kleine ramen van de loods op. Hij verwittigde meteen de eigenaars van de loods en die slaagden er snel in om met een trekker de aanhangwagen tot op de straat te slepen en voorkwam zo een heuse loodsbrand.

“De vlammen waren al door de bache van de oplegger aan het slaan. Heel straf dat de eigenaar de tegenwoordigheid van geest had om zo snel de aanhangwagen naar een veilige omgeving te brengen”, aldus burgemeester Jan Stevens. “In de loods stond tevens een mazouttank, waardoor de gevolgen heel zwaar konden geweest zijn, mocht er niet zo snel ingegrepen zijn”, vult vader Henri Desmet aan.

Bedrijfsafval

Het bleek om bedrijfsafval, zoals piepschuim en isolatiemateriaal, te gaan dat werd opgeslagen in de aanhangwagen om later in Antwerpen verwerkt en gerecycleerd te worden. Hoe de brand precies is ontstaan is nog onbekend. De brandweer van Hulpverleningszone Fluvia was zeer snel ter plaatse. “Elke vrijdagavond heeft de brandweerploeg oefening. Iedereen was net terug thuis toen het alarm binnenkwam, daarom waren ze zo snel paraat. Echt een geluk bij ongeluk”, klinkt het bij de burgemeester.

In een halfuurtje was de brand geblust, wel was er een flinke rookpluim te zien. De schade in de loods is tot een minimum beperkt gebleven. De inhoud van de aanhangwagen bleef echter smeulen, en werd dus meegenomen door Fluvia en op een nabijgelegen terrein uitgestort om het afval na te blussen. De volgende ochtend moest de brandweer van Harelbeke hiervoor nog eens uitrukken om het afval nog eens na te blussen.