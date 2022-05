Loods brandt uit, asbest tijdig van dak gehaald: “Er was hevige rookontwikkeling”

Een uitslaande brand in een loods veroorzaakte dinsdagnamiddag hevige rook in de omgeving van Geluwe. Even werd gevreesd voor de aanwezigheid van asbest, maar een aannemer had net de asbesthoudende dakbedekking afgenomen.

De brandweer werd dinsdag omstreeks 16.30 uur opgeroepen voor een industriebrand in de landelijke Schendekouterstraat bij de Wervikse deelgemeente Geluwe. De brand veroorzaakte een rookpluim, die tot kilometers ver te zien was. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een alleenstaande landbouwloods te gaan die in lichterlaaie stond.

“In de loods lag wat landbouwmateriaal opslagen, waaronder stro, plasticfolie en een mazouttank”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Er waren geen mensen of dieren aanwezig. Vooral door de aanwezigheid van plastic en mazout, ontstond hevige rookontwikkeling.”

Asbest

Brandweer en politie riepen via sociale media op om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. “Er was even vrees voor de aanwezigheid van asbest in het dak”, aldus Louagie. “Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Een aannemer had net alle asbesthoudende dakbedekking afgenomen. De asbestplaten lagen gestapeld op een palet buiten de loods.”

De brand was tegen 18 uur onder controle, maar de loods bleek verloren. “Er werd een verreiker opgevorderd om de gevel te stutten in afwachting van de afkoppeling van de elektriciteit door de nutsmaatschappij.”

Nablussen

De brandweer moest dinsdagavond wel nog een tijdje nablussen. “Vanuit Brandweer Westhoek kwamen posten Geluwe, Wervik en Zonnebeke ter plaatse. Vanuit de nabijgelegen hulpverleningszone Fluvia werden twee tankwagens en een ladderwagen gestuurd.

Tijdens de bluswerken waren de Schendekouterstraat en Slingerstraat een tijd afgesloten voor het verkeer. (TP)