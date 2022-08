Lidl in Middelkerke even ontruimd

Woensdagnamiddag ontstond er brand in een bijgebouw van de Lidl langs de Rietstraat in Middelkerke.

Een machine die gebruikt wordt om karton te persen was in brand gevlogen en dat zorgde voor heel wat rook. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vlammen blussen voor ze uitbreiding namen.

Het personeel en de klanten die in de winkel aanwezig waren moesten het winkelpand verlaten. De parking werd afgesloten met enkele winkelkarren en een bord waarop te lezen was dat de winkel gesloten was door een technische panne. De brandweer ventileerde de ruimte waarin de machine stond. De winkel ging woensdag niet meer open.