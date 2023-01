Leerlingen basisschool De Kiem Ruiselede geëvacueerd nadat brander verwarming begint te smeulen

De leerlingen van basisschool De Kiem in Ruiselede zijn maandagochtend korte tijd geëvacueerd omdat een motor van een brander van de verwarmingsinstallatie was beginnen smeulen.

Het gevaar was snel geweken. De directie stuurde meteen een mail naar de ouders om hen gerust te stellen.

Evacuatieplan

“Bij het aanleggen van de verwarming is een motor in de brander beginnen smeulen. We verwittigden de brandweer na het afgaan van het alarm en het detecteren en lokaliseren van de geur van verbranding.”

“Meteen startte ons evacuatieplan. En dat is vrij vlot verlopen dankzij de oefeningen die onze leerlingen al goed kenden en de vlotte reacties van de ouders bij het brengen van de kinderen deze ochtend.”

Gespecialiseerde firma

De brander werd afgesloten en een gespecialiseerde firma werd voor herstelling opgevorderd. “We hopen dat onze leerlingen niet te hard geschrokken zijn. Morgen, dinsdag, zal alles weer verlopen zoals anders, een normale schooldagstart dus.” (RV)