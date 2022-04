Kortsluiting in elektriciteitskast zorgt voor kleine brand in boerderij tussen Reninge en Zuidschote

De brandweerposten van Lo-Reninge en Houthulst moesten maandagmiddag rond 14.30 uur uitrukken naar de Groenestraat tussen Reninge en Zuidschote. Daar was een brand ontstaan in een boerderij.

De bewoners van de hoeve belden aan het begin van de namiddag de hulpdiensten op omdat ze rook gewaar werden in een bijgebouw dat dienstdoet als schuur. Ze vermoedden dat het om een kortsluiting ging, maar meteen daarna was ook wat vuur te zien. De hulpdiensten snelden ter plaatse.

Geen gewonden

“Het bleek om een brand te gaan in een elektriciteitskast en meer bepaald ter hoogte waar de stroom de kast binnenkomt van Fluvius”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweer Westhoek. “De kast zelf was moeilijk bereikbaar om te kunnen blussen. Uiteindelijk kon de kast zelf geblust worden en werd het gebouw geventileerd. Er vielen geen gewonden.”

Om bij de moeilijk bereikbare kast te kunnen, moest de brandweer enkele dakpannen aan de zijkant van de schuur verwijderen om van daaruit een brandslang te gebruiken om de kast te kunnen blussen. Hoe groot de schade in de schuur is, is niet duidelijk. (JH)