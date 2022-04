Kleine ontploffing bij garagebrand in Wijndale

In de Wijnendale-Stationsstraat brak vrijdag kort na de middag brand uit in een alleenstaande woning. De brandweer had alles snel onder controle.

De bewoners van de villa in de Torhoutse deelgemeente Wijnendale belden even na 13 uur zelf de hulpdiensten op nadat ze een brand hadden vastgesteld ter hoogte van de garage. Volgens de eerste berichten ontstond er een probleem aan een technische installatie bij de waterpomp en vatte die vuur.

Ontploffing

Er was ook sprake van een kleine ontploffing. Toen de brandweer aankwam steeg behoorlijk wat rook op uit de garage en was er ook een brandgeur waar te nemen.

De brandweer kon het vuur vrij snel blussen en kon ook snel starten met het ventileren van de woning via de voordeur. Er vielen geen gewonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is binnen.

(JH)