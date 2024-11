KIJK – Tractor gaat in de vlammen op in landbouwbedrijf in Dudzele

Zaterdagmiddag rond halfvier is op een landbouwbedrijf langs de Dudzeelse Steenweg in Dudzele, Brugge een tractor in vlammen opgegaan.

De landbouwer had na het werk op het veld zijn tractor in de loods geparkeerd toen hij iets opmerkte. De man kon zijn tractor nog net terug buiten rijden toen deze vuur vatte. Het vuur sloeg over naar de cabine van de tractor. Bij de aankomst van de brandweer stond de tractor in lichterlaaie.

Het blussen verliep vlot en zonder problemen. Niemand raakte gewond en buiten de tractor was er ook geen schade. Tijdens de bluswerken was de weg deels versperd er was dan ook beurtelings verkeer. Daar zorgde de politie voor. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis van de brand.



© JVM

© JVM

© JVM