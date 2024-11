KIJK – Auto gaat in vlammen op bij takelbedrijf

Donderdagavond even na 23 uur merkten de uitbaters van een garage en takelbedrijf in de Hoornstraat in Moerkerke, Damme, dat een auto, die ze eerder op de dag getakeld hadden en op de parking voor de garage stond gestald, vuur had gevat.

Toen de brand van de geaccidenteerde wagen opgemerkt werd stond hij reeds in lichterlaaie. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle en kon overslag naar de garage zelf voorkomen. De zijgevel en poort van de gebouwen liepen wel wat brandschade op door de hitte die vrijkwam bij de brand. Niemand raakte gewond. Hoe de brand aan de geaccidenteerde wagen is kunnen ontstaan is momenteel nog niet geweten. Er is een onderzoek ingesteld.



© JVM

