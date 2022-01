Jelsey uit Oostende verloor haar twee katten in zware brand: “Ik ben tot drie keer toe terug naar binnen gelopen”

Twee dagen na de brand dinsdag in haar appartement in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is Jelsey Devolder (29) nog steeds onder de indruk. Vooral het verlies van haar twee katten van negen maanden oud valt haar zwaar. “Mijn dochter had die gekregen voor haar achtste verjaardag. Maar iedereen heeft er alles aan gedaan om ze te redden”, zegt ze.

Jelsey Devolder (29) was dinsdagmiddag thuis in haar appartement op de eerste verdieping langs de Nieuwpoortsteenweg in Oostende. Plots rook ze een brandgeur binnen. Ze ging op zoek naar de oorzaak en toen ze de deur van haar berghokje open deed, was meteen duidelijk van waar het kwam. Haar droogkast had namelijk vuur gevat. “Ik kreeg een steekvlam op me toen ik de deur open trok”, zegt ze. “Ik ben meteen naar buiten gelopen. Ik verwittigde de buren en heb de brandweer gebeld.”

Drie keer terug naar binnen

Jelsey stond samen met haar buren op de pompiers te wachten. Maar het idee dat haar katten nog binnen zaten was voor haar ondraaglijk. “Het was misschien niet slim, maar ik ben tot drie keer toe terug naar binnen gelopen”, vertelt ze. “Op zoek naar de katten. Maar de rook was echt heel erg dik. Ik heb ze dus helaas niet meer kunnen vinden.”

De brandweer snelde ondertussen toe en ging het vuur meteen te lijf. Zij vonden de katten in de slaapkamer van Jelsey’s achtjarige dochter. De dieren waren naar daar gevlucht om aan de vlammen te ontkomen, maar ze waren er slecht aan toe.

Alles geprobeerd

De hulpdiensten begonnen meteen één katje te reanimeren. Een brandweerman liep met het andere katje naar een nabijgelegen dierenarts. Helaas haalden de dieren het niet. “Ik had zelf heel wat rook binnen gekregen en was al naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Jelsey. “Dus ik heb daar niets van gezien. Maar twee politiemensen zijn bij mij op de spoedafdeling gekomen om het te vertellen. Die mensen waren zelf aan het wenen. Het had blijkbaar ook op hen indruk gemaakt.”

Jelsey kreeg in het ziekenhuis zuurstof toegediend en mocht dat enkele uren later alweer verlaten. Samen met haar dochter heeft ze ondertussen tijdelijk ander onderdak gevonden. “We zijn al terug gekeerd om wat spullen op te halen. Bijvoorbeeld enkele knuffels voor haar. Maar de brand- en roetschade is echt groot. Een professionele firma zal alles nu eerst reinigen”, vertelt ze. “Ik ben wel blij dat mijn dochter niet thuis was op het moment van de brand.”

Pas negen maanden oud

Ondertussen zit het dossier bij verzekeringsexperts. “De droogkast is de oorzaak. Daar is iedereen het over eens”, zegt Jelsey. “Maar die was eigenlijk nog behoorlijk recent. Dus ik begrijp niet goed hoe het precies is kunnen gebeuren. Maar goed, de materiële schade zal wel vergoed worden.”

“De katjes krijgen we helaas niet meer terug. Die waren een cadeau voor mijn dochter haar achtste verjaardag. Ze waren nog maar negen maanden oud. Het waren onze schatjes, dus dit komt wel hard aan.”

