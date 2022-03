Isolatie vat vuur bij werken aan bijgebouw

Tijdens de werken aan een bijbouw van een huis op de hoek van de Jules Haerinckstraat en de Nieuwenhovestraat in Nieuwenhove is woensdagmiddag rond 13 uur brand uitgebroken.

“De isolatie van de bijbouw vatte vuur, vermoedelijk door asfalteringswerken op het dak,” zegt brandweerofficier Frank Vandewiere.

Buurtbewoners verwittigden de brandweer. “Dankzij hen waren we vrij snel ter plaatse en konden we erger voorkomen”, zegt brandweerofficier Frank Vandewiere. “Bij aankomst zagen we vooral veel rookontwikkeling vanuit de isolatie komen. De brand was vlug onder controle en we hebben de woning onder druk gezet om de rook buiten te houden. Binnen bleef ook de waterschade beperkt.”

De brandweer moest wel een groot deel van de houten buitenwand verwijderen om tot bij de smeulende isolatie te kunnen. Eigenaar en kinesist Ziggy Mortier (31) is vooral opgelucht dat de aanpalende kinesistenpraktijk waar hij werkt gevrijwaard bleef. “We waren de woning aan het uitbreiden ik zou er normaal gezien eind volgende maand mijn intrek nemen, samen met mijn vrouw en kind. Onze verhuis zal helaas nog even uitgesteld moeten worden.”