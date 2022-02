Huis van bejaarde man in Westkerke tijdelijk onbewoonbaar door brandende gasfles in woonkamer

In de Landweg in Westkerke, een doodlopend zijstraatje van de Brugsesteenweg, brak dinsdagavond brand uit in een woning. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar door de schade.

De bejaarde bewoner sloeg rond 19.00 uur alarm bij zijn buren met de melding dat het brandde in zijn huis. De buren verwittigden de hulpdiensten en probeerden zelf te blussen in afwachting van de brandweer.

“Het bleek te gaan om een brandende gasfles in een verwarmingstoestel in de woonkamer. Ook het verwarmingstoestel zelf stond in brand. Het vuur was vrij snel onder controle. We hebben de aanwezige gasflessen naar buiten gebracht en afgekoeld”, zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel. De bewoner bleef ongedeerd.

Geen verwarming meer

“De schade is desalniettemin groot. Het moet erg warm zijn geweest daarbinnen. De plafondbekleding is gesmolten door de hitte en er is ook waterschade. Bovendien is er geen verwarming meer in het huis. De radiator op gas was het enige verwarmingsmiddel in de woning. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar”, aldus Vermote.

De stadsdiensten werden verwittigd om opvang te voorzien voor de bewoner, in afwachting van een herstelling. De bejaarde man was nog maar net terug van een ziekenhuisopname.

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) kwam zelf ter plaatse en bracht de bewoner met zijn wagen over naar woonzorgcentrum Riethove als tijdelijke oplossing.

(BB)