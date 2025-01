Gezin uit Lendelede dat alles verloor na zware brand is Roos Gheysen dankbaar voor steunacties: “Elke eurocent is nu welkom”

Sofie Pister, haar twee dochters en haar kleinzoon zijn Roos Gheysen heel dankbaar voor de steunactie die ze voor hen organiseerde nadat hun woning in de Elfde Julilaan op woensdagnamiddag 20 november van vorig jaar volledig uitbrandde. “De doneeractie is geen groot succes, maar de kledinginzameling wel”, zegt Roos. “Er is heel wat bruikbare kledij geschonken”, zegt Sofie.

Woensdag 20 november van vorig jaar veranderde alles voor het gezin van Sofie Pister. Iets vóór 15 uur brak er brand uit in haar woning in de Elfde Julilaan. Ze was op dat moment met haar drie honden en een konijn in de woning, de kinderen waren gelukkig niet aanwezig. Sofie kon één van haar honden redden uit de brand. “Mijn andere honden en het konijn kon ik jammer genoeg niet meer uit de woning halen als ik mezelf nog in veiligheid wilde brengen”, zegt Sofie. “Ik vluchtte naar de tuin, maar had ondertussen zware brandwonden aan de benen opgelopen. De hulpdiensten brachten me snel over naar het ziekenhuis.”

Roos Gheysen, die niet zo ver van de Elfde Julilaan in Vijverzicht woont, zag toevallig dat de woning van Sofie in brand stond. “Ik was net vertrokken met de auto om boodschappen te doen toen ik in de Elfde Julilaan vlammen uit de ramen van een huis zag slaan. Ik parkeerde en zag bijna niemand rond de woning, dus vroeg ik aan een buurman of er al iemand de hulpdiensten had verwittigd. Dat was gelukkig wel gebeurd. Toen ik daar wegreed, bleef die brand maar spoken in mijn hoofd. Op de sociale media las ik wat er gebeurd was en mijn besluit stond vast: ik zou een hulpactie organiseren voor dat gezin, dat ik eigenlijk niet eens kende. Het werd een doneeractie en een kledinginzamelactie met steun van de gemeente. Zelf zorgde ik nog voor een twintigtal zelfgemaakte spaarpotten die ik bij diverse handelaars in Lendelede mocht plaatsen.”

Ontgoocheld

Over de doneeractie is Roos erg ontgoocheld. “Die bracht maar 920 euro op”, zegt ze. “En als je weet dat één persoon anoniem 200 euro doneerde, dan zijn er in de voorbije weken niet veel individuele giften meer bijgekomen. Jammer! Grote bedragen verwachtte ik niet, kleine giften misschien wel. De kledinginzameling was wel een succes. Onlangs kwam Sofie de kledij ophalen. Die stockeerde ze in een huurruimte bij Shurgard, omdat de noodwoning nog niet beschikbaar is. Beetje bij beetje sorteerden Sofie en haar dochters wat ze kunnen gebruiken. Met de kledij die ze niet nodig hebben, kunnen we misschien andere mensen gelukkig maken.”

Heel dankbaar

Sofie Pister was bijzonder blij met de actie van Roos. “Ik kreeg voor mij, mijn dochters Luca (19) en Brith (14) en mijn kleinzoon Arno heel wat bruikbare kledij”, zegt Sofie. “Voor de dochter was er een heel mooie winterjas met een hartje op. Ik ben Roos en de mensen die iets schonken heel dankbaar dat ze ons gezin in die moeilijke omstandigheden hielpen. Momenteel verblijf ik nog altijd in het ziekenhuis. Brith verblijft voorlopig bij mijn moeder in Gent en Luca woont met haar zoontje Arno bij haar vader in Sint-Niklaas. Met de feestdagen ben ik met hen naar een kerstmarkt gegaan en ze komen mij ook iedere zaterdag bezoeken in het ziekenhuis. Zodra ik ziekenhuis mag verlaten, wil ik in Lendelede intrekken in de gemeubelde crisiswoning waarvoor de gemeente zorgde. Ik kijk er al naar uit.”

“Er kwamen niet veel giften, maar wel heel wat bruikbare kledij”

De oorzaak van de brand zou brandstichting zijn. “De onderzoekers zeiden dat ze maar liefst drie brandhaarden ontdekten en voegden er ook aan toe dat ik geen enkele schuld tref.”

Spaarpotten

“De spaarpottenactie loopt nog”, zegt Roos. “Binnenkort ga ik ze op de diverse plaatsen in Lendelede openmaken, dat mag ook zeker gebeuren in aanwezigheid van getuigen. Ik hoop dat de spaarpotten meer zullen opbrengen dan de doneeractie. Maar we zien wel. Iedere eurocent is in deze moeilijke tijden welkom voor Sofie en haar kinderen.”