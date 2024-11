Roos Gheysen start doneeractie en kledinginzameling voor gezin uit Lendelede dat alles verloor na zware brand, ook huisdieren overleden

Roos Gheysen startte op eigen initiatief een doneeractie en kledinginzameling voor het gezin van Sofie Pister dat op woensdag 20 november zo goed als de hele inboedel kwijtraakte toen de woning in de Elfde Julilaan uitbrandde. Sofie zelf liep ernstige brandwonden op en ligt nog in het ziekenhuis. De twee hondjes en een konijn overleefden de brand niet.

Roos Gheysen, die in Vijverzicht 2 woont, was vorige woensdagnamiddag iets vóór 15 uur met de auto op weg om boodschappen te doen toen ze in de Elfde Julilaan vlammen uit de ramen van het gelijkvloers van een woning zag slaan. “Ik ben geen ‘ramptoerist’ en ga nooit kijken als ik een brand zie, maar ik zag nog bijna niemand rond de woning en een mens weet nooit wat er aan de hand is. Misschien zijn de bewoners nog binnen en in gevaar. Ik parkeerde mijn auto en vroeg aan een buurvrouw of de hulpdiensten al verwittigd waren. Dat hadden ze net gedaan, zei een man die erbij kwam. Zelf ben ik dan verder gereden om de weg voor de brandweer en andere hulpdiensten vrij te maken. Iets later kwam de brandweer aan, hoorde ik nadien.”

Doneeractie.be

De woningbrand bleef maar in het hoofd van Roos hangen. “Via de nieuwskanalen en Facebook vernam ik dat er op het ogenblik van de brand nog een vrouw en enkele dieren in de woning waren. De vrouw kon nog net naar buiten lopen in de tuin. Ze liep wel brandwonden op aan de benen. Ik wilde op een of andere manier die mensen helpen met een crowfunding. Op internet zag ik dat de website Doneeractie.be dergelijke acties voor goede doelen coördineert en informeerde of ik voor het gezin van Sofie een geldinzameling kon opstarten. Mijn vraag werd wel eerst twee dagen door de betrokken partijen onderzocht vooraleer ze akkoord gingen.”

Dochters

Ondertussen had Roos contact met de dochters van Sofie, die op het ogenblik van de brand niet thuis waren. “Zij waren ook akkoord en blij met mijn initiatief. Wie geld wil storten, gaat naar Doneeractie.be, tikt dan mijn naam Roos Gheysen in en vindt er dan de actie voor Sofie en haar gezin. Volg dan de richtlijnen hoe je geld kan doneren voor Sofie (40), Luca (19), Brith (14) en de kleine Arno (1,5). Je kan dat anoniem doen, maar je kan ook jouw naam of naam van jouw bedrijf vermelden.”

(gf)

“Hoe lang de actie zal lopen, kan ik nog niet zeggen, maar dat zal zeker tot eind dit jaar zijn. Momenteel is er nog maar 725 euro gestort. Het mag dus nog heel wat meer zijn, want dat gezin is zowat hun ganse huisraad kwijt in de brand. Na stopzetting van de actie, wordt het geld overgemaakt aan het getroffen gezin.”

Naast geld heeft het gezin ook nood aan kleding. “Dameskledij met maten XS, S, M en L én kinderkledij maat 92-98. Waar je die mag afgeven wordt nog beslist door het gemeentebestuur. Dat zullen we dan via Facebook en de media bekend maken. Voorlopig heeft het gezin geen nood aan andere spullen. We zien later, in overleg met Sofie en de gemeente, wat we nog kunnen doen.”

“Ik kan nog niet zeggen waar die kledij zal kunnen gedeponeerd worden”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Ik overleg daarover met onze sociale dienst. Ondertussen zorgde de gemeente al voor een gemeubelde crisiswoning voor Sofie, haar dochters en kleinzoontje. Van zodra Sofie het ziekenhuis mag verlaten kan ze daar met haar gezin terecht.”

Erg aangegrepen

Dochter Luca heeft zelf de uitgebrande woning nog niet gezien. “De brand heeft mij en mijn zus Brith erg aangegrepen”, zegt Luca. “Mijn zus verblijft nu bij haar oma in Gent, waar ze ook school loopt. Ik verblijf voorlopig met mijn anderhalf jaar oude zoontje Arno bij mijn papa in Sint-Niklaas. Mijn mama ligt nog op intensieve zorgen van AZ Delta Campus Rumbeke met ernstige brandwonden aan beide benen. Ze zal waarschijnlijk nog een hele tijd in het ziekenhuis moeten blijven. Ons gezin is Roos Gheysen heel dankbaar dat ze, zonder ons persoonlijk te kennen, toch zo snel voor ons in de bres sprong. Een heel mooi gebaar van die vrouw. Ik en mijn zus kregen zelf via de sociale media al heel wat berichtjes van mensen die ons met kledij en andere zaken willen helpen. Allemaal heel lief, maar we laten dat nu over aan Roos die het met de hulp van de gemeente zal organiseren.”