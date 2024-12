Gasfles ontploft in metaalbedrijf, buurt geëvacueerd: “Mensen zijn geschrokken, maar nooit sprake van echte paniek”

In Oostende brak maandagmiddag brand uit in een metaalbedrijf nadat een gasfles ontplofte. Brandweer en politie evacueerden de buurtbewoners van de aanpalende huizen en sloten de hele buurt af. Er vielen twee lichtgewonden, maar die werden ter plaatse verzorgd.

Omstreeks 13 uur kreeg de brandweer een melding van een explosie bij een bedrijf in de Molendorpkaai. Die explosie vond plaats bij het bedrijf Metaco, een metaalbedrijf. “Volgens de eerste informatie die we hadden doorgekregen, bleek het om een ontplofte gasfles te gaan”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote. “Het bleek uiteindelijk om een steekvlam te gaan ter hoogte van de connectie tussen een zuurstoffles en een propaangasfles. Daardoor vond een lichte ontploffing plaats en ontstond er brand.”

Evacuatie

De brandweer kwam meteen na het incident snel ter plaatse en ging aan het blussen. Ondertussen werd er door de politie een ruime perimeter ingesteld. “We hebben inderdaad kort geblust en geventileerd zodat alle gas snel verdwenen was. Omdat er niet meteen duidelijkheid was over het gevaar, hebben we onze voorzorgen genomen en de omwonenden laten evacueren uit hun huizen. Nadat duidelijk werd dat het explosiegevaar geweken was, mocht iedereen terug naar huis.”

Burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. “Er werden zo’n dertig mensen geëvacueerd uit een tiental huizen”, vertelt de burgemeester. “Die werden opgevangen in het nabijgelegen clubhuis van de roeiclub. Ik heb daar met enkele mensen gesproken die er het dichtst bij wonen en die de site heel goed kennen. Mensen zijn geschrokken, maar van echte paniek was er nooit sprake.”

Fabrice Vandam (53) is een van de geëvacueerden. “Ik woon hier eigenlijk pas”, vertelt de man. “Ik heb geen knal gehoord, maar toen ik de brandweer en politiediensten massaal zag toekomen, wist ik dat het serieus moest zijn. Korte tijd later kwamen ze aan mijn deur bellen met de melding dat ik onmiddellijk mijn huis moest verlaten. Van paniek was niet echt sprake, maar je schrikt natuurlijk wel. We zijn goed opgevangen geweest in de roeiclub.”

Steekvlam

Twee arbeiders die op dat moment aan het werk waren in de werkplaats raakten lichtgewond, maar wilden niet naar het ziekenhuis. Ze werden ter plaatse door de hulpdiensten verzorgd. Het bedrijf is al zo’n 20 jaar gevestigd in de Molendorpkaai. De zaakvoerder van het bedrijf, Pieter Seynaeve, is blij met het snelle optreden van de brandweer. “Door een brander aan te steken, is er een terugslag geweest in de slangen die gekoppeld zijn met de flessen”, vertelt de zaakvoerder. “Daardoor is er een steekvlam geweest. De brandweer heeft snel gehandeld, waarvoor dank. Er zijn enkele ramen van de werkplaats gesneuveld, maar dat is het minste van mijn zorgen. Het feit dat er geen zwaargewonden zijn, is voor mij al goed nieuws.”

Na anderhalf uur werd de perimeter opgeheven en mochten de bewoners terug naar hun huizen.