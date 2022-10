Felle brand in loods met vrachtwagens

In de Visserijmolenstraat in Poperinge woedde in de nacht van woensdag op donderdag een zware brand in een loods waarin vrachtwagens stonden en werkmateriaal lag. De loods brandde deels uit. Een branddeskundige moet de oorzaak achterhalen.

De vuurhaard in de loods werd kort na middernacht opgemerkt. Het gaat om een loods op een terrein in de Visserijmolenstraat niet zo ver van de Aviko frietfabriek. Toen de vuur ontdekt werd, ging het al om een ontwikkelde uitslaande brand met een felle rookontwikkeling. Die rook trok over de nabijgelegen Westhoekweg (N35) en zorgde daar voor wat hinder.

Extra tankwagens

De brandweer kwam na de oproep massaal ter plaatse. “Bij aankomst ging het om een uitslaande brand in een loods”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De brandweer van Poperinge kreeg daarom al snel versterking van extra tankwagens van posten Ieper, Zuid-Ijzer en Langemark om voldoende bluswater ter plaatse te krijgen. Er werd ook een extra autopomp van post Westouter ter plaatse gestuurd. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. Het gaat om een loods waarin drie vrachtwagens en tractoren stonden en een kraan en vermoedelijk ook werkmateriaal. De loods brandde deels uit. Er raakte niemand gewond bij de brand. Een droneteam van politiezone Arro Ieper kwam ter plaatse om de brandweer luchtbeelden van de brand te bezorgen zodat er gericht vuurhaarden gezocht konden worden en geblust kon worden.”

De oorzaak van de brand is onduidelijk. Daarom werd een branddeskundige van het parket ter plaatse gestuurd. (JH)