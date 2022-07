Examens gaan in rook op: brand in bunker in Zwankendamme blijkt aangestoken

Dinsdagmiddag even over 16 uur werd melding gemaakt van zwarte rook die opsteeg aan het oude bunkercomplex langs het kanaal Brugge-Zeebrugge in Zwankendamme. Bij aankomst zag de ploeg van de havenpolitie nog een paar jongeren uit het complex wegrennen.

De brandweer zocht eerst een toegang tot de bunkers en liet vervolgens een waterslang in de bunker zakken om het vuur te blussen. In de bunker troffen ze een houten pallet en … examens wiskunde aan. Blijkbaar waren de jongeren misnoegd over het resultaat en hebben ze de papieren in brand gestoken.