Enkele personeelsleden met ademhalingsproblemen na brand in pannenkoekenbedrijf in Veurne

De brandweer werd om 00.15 uur opgeroepen voor een brand in pannenkoekenbedrijf Cérélia/Créapan, waar onder andere poffertjes en Diksmuidse pannenkoeken worden gebakken.

Een van de industriële bakovens had vuur gevat. Op dat moment was men bezig poffertjes te bakken. De brandweerposten Veurne, Koksijde en Oostduinkerke snelden ter plaatse. Het personeel was intussen al geëvacueerd en wachtte buiten.

Bevangen door rook en stoom

“Het ging om een productielijn met oven die even oververhit raakte of een vonk gaf”, zegt brandweerluitenant Nicolas Garmyn. “Die is uitgerust met een automatisch blussysteem zodat erger voorkomen kon worden. Twee personeelsleden ondernamen ook nog een poging om de brandende oven te blussen maar ademden daarbij teveel rook in. Zij werden voor verzorging met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Nog enkele andere personeelsleden hadden last van hun ademhaling door het geproduceerde stoom en gingen op eigen kracht naar het ziekenhuis. De oven zelf konden we vrij snel blussen. We ventileerden ook het gebouw nog uitvoerig.”

De productie in de pannenkoekenbakkerij zou niet in het gedrang komen want de schade bleef al bij al beperkt. De brandweer moest in het verleden al uitrukken voor een brand in het bedrijf. (JT/JH)