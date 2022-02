Duplex in Beernem onbewoonbaar na brand

Woensdagmorgen is rond half twaalf brand uitgebroken in een duplexwoning in het Male Hof in Beernem. Buurtbewoners merkten rook op en verwittigden de brandweer. Die had de brand die in een kamer op de bovenste verdieping ontstond snel onder controle.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De bewoners waren bij het uitbreken van de brand niet thuis. De schade in de woning bleef beperkt tot de kamer waar het vuur ontstond, wel is er veel rookschade waardoor de woning onbewoonbaar is. De oorzaak zou een fout zijn aan een elektrisch toestel. De brandweer kon tevens twee poezen die op de benedenverdieping zaten ontzetten. Tijdens de interventie was de straat afgesloten voor alle verkeer.

“Het parket heeft geen branddeskundige aangesteld naar aanleiding van een brand kort voor de middag in Beernem. De oorzaak was duidelijk accidenteel”, laat het parket weten.