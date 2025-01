Drie personen met rookvergiftiging naar ziekenhuis na slaapkamerbrand boven restaurant in Nieuwpoort

Drie personen moesten zondagmiddag preventief naar het ziekenhuis worden gebracht na een felle slaapkamerbrand boven restaurant De Ark in Sint-Joris bij Nieuwpoort. “De brand ontstond aan een matras, en smeulde enige tijd voor het opgemerkt werd. Gelukkig grepen de uitbaters snel in en konden ze erger voorkomen”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

De brand werd om 14.40 uur ontdekt in brasserie-eethuis De Ark, op de IJzer in Sint-Joris in Nieuwpoort. Dat is een gekend restaurant aan de jachthaven daar. Toen de brand werd opgemerkt waren al vlammen en rook te zien die uit het houten dak kwamen. De brandweer werd verwittigd en brandweerposten Nieuwpoort en Oostduinkerke spoedden zich ter plaatse. Gelukkig evolueerde het vuur niet tot een echte dakbrand, wat gezien het houten dak verregaande gevolgen zou kunnen hebben.

“Het bleef bij een brand in de slaapkamer onder het dak”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “Dat werd gelukkig vrij snel opgemerkt door de uitbater die meteen kordaat ingrepen en de brand boven konden blussen. Zij hebben zeker erger voorkomen want het ging dan al om een vrij felle slaapkamerbrand. Die is vermoedelijk ontstaan door een brand op een matras waarna het vuur enige tijd gesmeuld heeft vooraleer het uitbreiding nam. Door de hitte sprong ook een veluxraam. Wij hebben de rest geblust en alles grondig geventileerd en tot slot het raam dichtgemaakt.” De schade bleef zo beperkt tot de slaapkamer. Drie personen, waaronder hen die de eerste bluswerken deden, moesten wel naar het ziekenhuis omdat ze teveel rook hadden ingeademd. (JH)