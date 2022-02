Drie bewoners preventief naar ziekenhuis na korte, maar hevige brand

Zaterdagavond brak brand uit op de benedenverdieping van een appartementsgebouw in de Meeuwenlaan in Bredene. De brand was snel onder controle. Drie bewoners werden preventief naar het ziekenhuis gebracht.

Omstreeks 19 uur kreeg de brandweer melding van een brand in de Meeuwenlaan, in Bredene-aan-Zee. Omdat het om een bevestigde brand ging, rukte de brandweer met de grote middelen uit. Het was de bewoner van de eerste verdieping die alarm sloeg. Terzelfdertijd had ook een overbuur de brand reeds opgemerkt. “Toen ik buiten kwam zag ik een enorme rookontwikkeling”, zegt de vrouw. “Ondertussen werd duidelijk dat de vrouw op de eerste verdieping de brandweer al had verwittigd. Er was wel wat paniek omdat de mensen dachten dat ze niet meer naar buiten zouden kunnen.”

Uiteindelijk konden de bewoners van de drie bovenliggende verdiepingen op eigen houtje buiten geraken. “Bij aankomst merkten we meteen vlammen op ter hoogte van de kleine hal beneden”, zegt Luitenant Denhert, die als officier van de brandweer ter plaatse kwam. “Het ging om een kleine brand, maar met toch wat rookontwikkeling. De rook verspreidde zich over het hele gebouw, tot in de bovenliggende appartementen. De brand was echter snel onder controle.”

De brandweer moest een raam aan diggelen slaan om de brand te blussen. “Gelukkig is de brand niet uitgebreid naar de elektriciteitskast in de bergruimte vlakbij, want dan waren de gevolgen misschien erger geweest. Het is voorlopig gissen naar de oorzaak. Alleen de eerste, tweede en derde verdieping is bewoond. Die bewoners werden allemaal preventief naar het ziekenhuis gebracht voor controle, gezien de rookontwikkeling. We hebben het hele gebouw van onder tot boven gemeten en de CO2-waarden zijn overal goed. Dat betekent dat de mensen straks, als ze uit het ziekenhuis worden ontslagen, gewoon hun appartement terug in kunnen.”

Een aanpalend gebouw werd uit voorzorg ontruimd, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Ook die mensen mochten heel snel hun appartement terug in.