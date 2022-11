Derde uitslaande loodsbrand in amper een week, gouverneur start campagne: “﻿Land- en tuinbouw met stip meest brandgevoelige sectoren”

Voor de derde keer in een week tijd brak een uitslaande brand uit in een landelijk gelegen loods in de streek van Poperinge. Maandagavond gebeurde dit tussen Krombeke en Westvleteren. De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé start binnenkort de campagne ‘Hoe voorkom ik een brand op mijn bedrijf?’ Uit een studie van West-Vlaamse industriebranden blijkt dat “de land- en tuinbouw met stip de meest brandgevoelige sectoren zijn.”

Brandweer Westhoek werd maandag om 19.07 uur opgeroepen voor een uitslaande loodsbrand in de Nieuwstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kallestraat tussen Westvleteren en de Poperingse deelgemeente Krombeke.

“De brand was vrij snel onder controle en de brandweer kon de naastgelegen stal vrijwaren”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De loods was gevuld met stro en brandde volledig uit.”

Asbest

In de loods zaten geen dieren. Er werd een ambulanceteam ter plaatse gevraagd voor een medische controle van een drietal personen, die mogelijk bevangen waren door de rook. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

“Omdat er een vermoeden was van asbest in het getroffen gedeelte, werd een Gevaarlijke Stoffen Team ter plaatse gevraagd om de tussengekomen brandweerlieden te decontamineren”, aldus nog Louagie.

Vorige week gebeurden ook twee uitslaande branden in afgelegen loodsen aan de andere kant van Poperinge. Telkens rond middernacht op het platteland bij deelgemeente Reningelst, waarvoor extra tankwagens moesten aanrukken met water. Nergens raakten mensen en dieren gewond, maar het vuur vernielde de gebouwen en inboedel.

Meest brandgevoelig

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé houdt op maandag 7 november de kick-off van ‘Hoe voorkom ik een brand op mijn bedrijf?’, een campagne rond brandpreventie bij landbouwers.

“In 2020 en 2021 leverde een diepgaande studie van de industriebranden in West-Vlaanderen een opvallende conclusie op: de land- en tuinbouw zijn met stip de meest brandgevoelige sectoren”, stelt Decaluwé.

De kick-off vindt plaats op een landbouwbedrijf bij Deerlijk en wordt georganiseerd in samenwerking met hulpverleningszone Fluvia en Prevent Agri, een orgaan dat het welzijn en de veiligheid van medewerkers in groene sectoren bevordert. De campagne sensibiliseert onder meer rond het voorkomen, de detectie en de bestrijding van brand.

“Je bedrijf brandveilig maken, hoeft geen handenvol geld te kosten”, klinkt het op de folder.

