Crowdfunding voor Jean en dochters Lara (8) en Zoé (10) haalt op enkele dagen meer dan 15.000 euro

Na een verwoestende brand op dinsdagochtend 31 december zijn Jean Lannoo (33) en zijn dochters Zoé (10) en Lara (8) alles kwijtgeraakt. Zoé werd op tijd wakker om haar familie te waarschuwen, maar het gezin zag hun woning, bezittingen en herinneringen in vlammen opgaan. Enkele dagen geleden lanceerden vrienden en familie een crowdfunding die in een mum van tijd het gehoopte bedrag binnenhaalde. “Het doet deugd dat er zoveel mensen willen helpen en steunen”, zegt ex-vriendin en moeder Saartje Vandecasteele (37).

Er was nog geen dag voorbij toen de crowdfunding voor Jean Lannoo en zijn dochters Zoé en Lara de kaap van 10.000 euro haalde. Intussen staat de teller op 15.675 euro dankzij 515 donaties. “Niet alleen van familie en vrienden, maar ook van mensen die Jean niet kennen en anonieme donaties. Die steun is fantastisch om te zien”, zegt Saartje.

Jean is op de hoogte van de crowdfunding, maar de initiatiefnemers proberen hem er zoveel mogelijk buiten te houden. “Hij heeft intussen terug een telefoon en kan dus de pagina volgen, maar we hebben een apart groepje aangemaakt zodat hij er zo weinig mogelijk moet over praten. Iedereen stuurt en belt al genoeg. Het is veel voor hem. Hij was wel geschrokken van het succes. Jean heeft nog een lange weg te gaan, maar hij kan gelukkig al lachen. Er gaan zelfs al memes rond in de WhatsAppgroepen.”

“Jean heeft nog een lange weg te gaan, maar hij kan gelukkig al lachen. Er gaan zelfs al memes rond in de WhatsAppgroepen”

Het idee om een crowdfunding te starten, kwam op oudejaarsdag van alle kanten. “Iedereen wou iets doen, dus lanceerden we een gezamenlijke steunactie. We dachten niet na over een specifiek eindbedrag – het moest snel gaan – maar we hadden nooit gedacht dat we zo snel aan 10.000 euro zouden geraken. Na nog wat extra deelacties, hopen we 20.000 euro te halen. Wanneer Jean aan de betere hand is, kunnen we bespreken waar we het geld best eerst in investeren.”

Zoé (centraal) werd op tijd wakker om haar familie te waarschuwen voor de brand. © Jean Lannoo

Saartje, zijn ex-vriendin en moeder van de kinderen, is nog steeds één van de beste vrienden van Jean. Ook zij was op die bewuste ochtend enorm aangedaan. “De politie heeft me uit mijn bed gehaald. Ik ben nog nooit zo in mijn leven geschrokken. Gelukkig kan ik tegen een stootje. Met de kindjes gaat het goed, maar ze slapen slecht ’s nachts. Overal waar we komen, begint iedereen erover te praten. Zoé heeft het soms lastig. Iedereen noemt haar een heldin, maar door de traumatische ervaring voelt ze zich niet zo. Ze mist haar papa.”